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Bahçelievler'de Otomobil Takla Attı, Yaralı Yok

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Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü ve yolcu kazadan yara almadan kurtuldu. Genç kız sinir krizi geçirdi, sağlık ekipleri müdahale etti.

Bahçelievler'de otomobil takla attı, araçtakiler yara almadan kurtuldu

Kazadan yara almadan kurtulup sinir krizi geçiren genç kızı sağlık ekipleri ve yakınları sakinleştirdi

İSTANBUL - Bahçelievler'de seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil hurdaya dönerken sürücü ve yanındaki yolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza sabah 08.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 ERJ 648 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen araçtan çıkan sürücü ve yanındaki yolcu kazadan yara almadan kurtuldu. Kazadan yara almadan kurtulup sinir krizi geçiren kızı olay yerine gelen sağlık ekipleri sakinleştirirken genç kız kontrol amaçlı Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Öte yandan, takla atan otomobilden fırlayan parçalar Kocasinan mezarlığının duvarına isabet ederek duvardaki kamerada hasara neden oldu.

Bahçelievler'de Otomobil Takla Attı, Yaralı Yok
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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