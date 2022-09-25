Sürücü şerit değiştirirken kontrolünü kaybetti: 3 yaralı Bahçelievler'de hafif ticari araç sürücüsünün şerit değiştirdiği esnada kaza yaptı: 3 yaralı Bahçelievler Basın Ekspres'teki yolda seyir halinde olan otomobil sürücüsünün şerit değiştirdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi...

Sürücü şerit değiştirirken kontrolünü kaybetti: 3 yaralı

Bahçelievler'de hafif ticari araç sürücüsünün şerit değiştirdiği esnada kaza yaptı: 3 yaralı

İSTANBUL - Bahçelievler Basın Ekspres'teki yolda seyir halinde olan otomobil sürücüsünün şerit değiştirdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöndeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 34 JC 4827 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün şerit değiştirdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan 34 MG 1488 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak sürüklenen hafif ticari araç yan yattı. Kaza sonrası araçta bulunan Hasbi C.,, Hakan K., ve Nejdet K., ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kaza yapan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.