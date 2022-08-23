Bahçelievler'de gürültü cinayeti

Bahçelievler'de evinin önünde gürültü yapan gençleri uyaran Temel Arslan, tartışma sırasında şahıslardan biri tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

Olay Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde cumartesi gecesi saat 02.30 sıralarında yaşandı. Geçtiğimiz günlerde gece yarısı evinin önünde gürültü yapan gençler N.A tarafından uyarıldı. Şahısların tepkisi üzerine Temel Arslan (38) evinin camından gençlerle sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını alıp şahısları kovalayan Arslan, sokağın sonunda S.Y tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Eşi gözleri önünde öldürülen N.A.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Temel Arslan hayatını kaybetti.

Olayın görgü tanığı bir vatandaş "Cumartesi gecesi oldu. Arkadaşın eşi yatak odasında uyuyormuş. Cama çıkıp eşim uyuyor biraz sessiz olur musunuz demiş. Karşı taraf 'rahatsız mı ettik sizi paşam sen git eşin gelsin' diyerek bıçak göstermiş. Gençleri sessiz olması konusunda güzellikle uyardı. Karşı tarafın tahrik etmesi üzerine tartışma çıktı. Ben karşı tarafta 4-5 kişi gördüm. Eşim gidene kadar 3-4 el silah sesi geldi. Daha sonra kadın sokağın başında çığlık çığlığa bağırıyordu. Bir kurşun sıyırırken diğeri başına isabet etmiş. Çocuklarından biri askerden gelmiş 18-19 yaşlarındaydı. Biri kaçamamış eşi o an yakalamış ama vuran kişi kaçmış. 9 yıldır bizim komşumuz" dedi.

Başka bir mahalle sakini ise "Eşi ve çocukları perişan durumda. 6 yaşında oğlunun psikolojisi tamamen bozuldu. Kızı 14 yaşında tamamen içine kapandı. Eşi de kendinde değil sürekli sayıklıyor. Mahallede sevilen bir aileydi. Olayda aşırı tahrik vardı. İki kişi mahallenin çocuğu diğerleri başka kişiydi. Karşı taraf mahallede olay var toplanın gelin demişler. Onlar geldikten sonra bu olay oluyor. Sokağın başında pusu kurmuşlar. Yukarıdan gelen şahıs direk kafasına sıkıyor" şeklinde konuştu.

(Volkan Kayalar - Hacer İnci - İHA)