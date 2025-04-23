Bahçelievler'de Deprem Anı: Vatandaşlar Parka Akın Etti
İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler'de oturan vatandaşlar kendilerini parka attı. Dron ile çekilen görüntüler, sakinlerin dışarıda nasıl bir araya geldiğini gösterdi.
Bahçelievler'de parkı dolduran vatandaşlar böyle görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında Bahçelievler'de oturan vatandaşlar kendini dışarıya attı. Parkta oturan vatandaşlar dron ile görüntülendi.
İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bahçelievler'de oturan vatandaşlar kendini dışarıya attı. Parkta oturan vatandaşlar dron ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa