İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

İstanbul'dan sonra üç şehirde daha okullar tatil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

6.2'nin ardından Erdoğan'dan kritik açıklama
İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul beşik gibi! 200'den fazla artçı deprem yaşandı
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı

Bahçelievler'de Deprem Anı: Vatandaşlar Parka Akın Etti

Bahçelievler'de Deprem Anı: Vatandaşlar Parka Akın Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler'de oturan vatandaşlar kendilerini parka attı. Dron ile çekilen görüntüler, sakinlerin dışarıda nasıl bir araya geldiğini gösterdi.

Bahçelievler'de parkı dolduran vatandaşlar böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında Bahçelievler'de oturan vatandaşlar kendini dışarıya attı. Parkta oturan vatandaşlar dron ile görüntülendi.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bahçelievler'de oturan vatandaşlar kendini dışarıya attı. Parkta oturan vatandaşlar dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.