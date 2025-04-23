Bahçelievler'de Deprem Anı: Vatandaşlar Parka Akın Etti

Bahçelievler'de parkı dolduran vatandaşlar böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında Bahçelievler'de oturan vatandaşlar kendini dışarıya attı. Parkta oturan vatandaşlar dron ile görüntülendi.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bahçelievler'de oturan vatandaşlar kendini dışarıya attı. Parkta oturan vatandaşlar dron ile görüntülendi.