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Bahçelievler'de bina çöküşü kamerada

Bahçelievler'de bina çöküşü kamerada
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İstanbul Bahçelievler’de binanın çökmesi sırasında yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bahçelievler'de binanın çökmesi sırasında yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler'de, dün gece kolonlardan ses gelmesi üzerine boşaltılan 6 katlı bina çökmüştü. Olay sonrası çöken binanın yanında bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan başka bir bina için de ekiplerin çalışmalarının ardından yıkım kararı çıkmıştı. Binanın çökmesi sırasında yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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