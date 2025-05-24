Bahçeden Para Çalan Şahıs Kısa Sürede Yakalandı

Evin bahçesinde masa üstünde duran paraları çaldı, polisten kaçamadı

BİNGÖL - Bingöl'de bir şahıs, bir evin bahçesindeki masa üzerinde duran paraları çalıp kaçtı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarını neticesinde ikamet bahçesinde masa üzerinde duran 180 Sterlin ve 2 bin 10 lirayı çalan şahısın kimliği tespit edildi. Şahsı polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.