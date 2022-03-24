Bahçeden 4 kasa avokado çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden 4 kasa avokado çalan hırsızlık şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, el koydukları avokadoları sahibine teslim etti.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Alanya'ya bağlı Kestel Mahallesi'nde dün A.K. adlı vatandaşın bahçesinden çok miktarda avokado çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin H . Y. olduğunu tespit edip yakaladı. Ekipler, çalınan 4 kasa avokadoyu sahibine teslim etti.

Şüpheli H. Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa