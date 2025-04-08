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Bahçede Oturan Adam Maganda Kurşunuyla Yaralandı

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Batman'ın Samanyolu köyünde, evinin bahçesinde oturan 60 yaşındaki Ahmet Durak, nereden geldiği belli olmayan bir maganda kurşunu ile yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve durumu ciddiyetini koruyor.

Bahçede oturan adam maganda kurşunuyla yaralandı

BATMAN - Batman'ın Samanyolu köyünde evinin bahçesinde oturan 60 yaşındaki Ahmet Durak, nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunuyla yaralandı.

Olay, Batman merkeze bağlı Samanyolu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki Ahmet Durak, evinin bahçesinde oturduğu sırada vücuduna nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir kurşun isabet etti. Durak, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ciddiyetini koruyan Durak'ın tedavisi sürerken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa
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