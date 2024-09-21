Üye Girişi
Haberler

Bahar Candan Tahliye Edildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu yargılanan Bahar Candan, Marmara Cezaevi'nden tahliye oldu. Tahliyeden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Candan, aile özlemi ve eğitimine devam etme istekleri hakkında konuştu.

Bahar Candan Marmara Cezaevi'nden tahliye edildi

İSTANBUL - Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan ve hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Bahar Candan, tahliye edildi.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan ve hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Bahar Candan tahliye edildi. Marmara Cezaevi'nden tahliye olan Bahar Candan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tahliye edilen Bahar Candan "En önemli önceliğim cezaevinde derslerime çalıştım. Çok uzun zamandır hiç okula gitmiyordum. Onu düşümdüm biraz. Ailemi çok özledim. Erkek arkadaşımı çok özledim, aşırı bir özlem var. Bayağı kilo aldım çok çirkinim şu an o yüzden fazla uzatmak istemiyorum. Zaten biz arkadaşız avukatız, hepimiz aynı okuldanız. Ailecek hukukla ilgileniyoruz biliyorsunuzdur, babam hukukçu bir insan. Ablam da keza aynı şekilde. Anneannem psikolog. Yani biraz dejenere olsam da son yıllarda biraz sosyal medyada çok akıl dışı paylaşımlarda bulunsam da yani ne kadar dejenereleşmiş olabilirim ki, böyle bir aileden geliyorum. Özüme döndüm diyebilirim. 10 aylık çok iyi bir şeydi benim için. Ailemin bana öğrettiklerini hatırlamaktı, onlara kavuşacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bahar Candan Tahliye Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - 3.Sayfa

Dolandırıcılık Bahar Candan Cezaevi Marmara 3-sayfa Magazin Yaşam Suç

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

 İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi

Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi

Skandal görüntüler! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });