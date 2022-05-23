Bağımlılıkla Mücadele ve Gençlik Koşusu tamamlandı - Haberler

'Ekranı Kapat Dünyaya Koş Bağımlılıkla Mücadele ve Gençlik Koşusu' Afyonkarahisar Frig Vadisi'nde düzenlendi. Onlarca sporcunun yarıştığı koşuda dereceye girenler madalyalarını aldı.

Afyonkarahisar Frig Vadisi'nde düzenlenen kros müsabakaları; yıldız erkekler, yıldız kızlar, genç erkekler ve genç kızlar kategorisinde tamamlandı. Yıldız erkeklerde Kerim Taşyürek, yıldız kızlarda Hatice Köse, genç erkeklerde Emre Karatepe ve genç kızlarda ise Hamide Nur Tekdemir birinci oldu.

Kros müsabakaları neticesinde dereceye giren sporculara ödülleri; Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa