Bağdat'taki yemin töreninde çatışma! 2 ölü, 12 yaralı

Bağdat'taki yemin töreninde çatışma! 2 ölü, 12 yaralı
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Irak'ın Bağdat kentinde Ziraat Müdürlüğü'ndeki görev değişikliği sırasında düzenlenen yemin töreninde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Ziraat Müdürlüğü'ndeki görev değişikliği nedeniyle düzenlenen yemin törenini basan Haşdi Şabi'ye bağlı gruplar ile polis arasında çıkan çatışmada 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Kerh bölgesinde bulunan Ziraat Müdürlüğü'nde Haşdi Şabi'ye bağlı gruplar, yeni atanan müdür için düzenlenen yemin törenini bastı. Polis ile Haşdi Şabi'ye bağlı gruplar arasında çatışma çıktı.

YEMİN TÖRENİNDE ÇATIŞMA! 2 ÖLÜ

Çatışmada 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Çatışmanın mevcut müdürün değiştirilmesinin engellenmek istenmesi üzerine çıktığı ifade edilerek, eski ve yeni müdürün Haşdi Şabi mensubu olduğu aktarıldı. Güvenlik güçleri, çatışmayla bağlantılı şu ana kadar 14 kişiyi gözaltına aldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat'ta Tarım Bakanlığı'na bağlı bir devlet dairesine düzenlenen silahlı baskının sorumlularının kimliğinin belirlediği belirtilerek, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren silahlı grubun Haşdi Şabi'ye bağlı 45. ve 46. Tugaylar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya Sudani'nin hiçbir resmi emir veya izin olmaksızın hareket eden bu silahlı gücün devlet binasını ele geçirmeye çalışması ve güvenlik güçlerine ateş açmasının detaylı şekilde araştırılmasını istediği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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