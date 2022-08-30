Bağdat'taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü 3. Sayfa Haberleri Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de dün akşam saatlerinde başlayan silahlı çatışmalar sabaha kadar devam ederken, Yeşil Bölge'ye 4 adet katyuşa roketi düştü. Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de dün akşam saatlerinde başlayan silahlı çatışmalar sabaha kadar devam ederken, Yeşil Bölge'ye 4 adet katyuşa roketi düştü. Yerel kaynaklar çatışmalarda 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 250'den fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı. Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr destekçilerinin Yeşil Bölge'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basması üzerine başlayan gerilim akşam saatlerinde çatışmaya dönüştü. Sadr Grubu'nun askeri kanadı Seraya es-Selam ile güvenlik güçleri arasındaki şiddetli çatışmalarda hafif silahların yanında havan topu ve roket atarlar da kullanıldı. Meydana gelen çatışmalardan ölü ve yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken yerel kaynaklar, 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 250'den fazla kişinin ise yaralandığını söyledi. Yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'de sokak savaşı sürerken, Yeşil Bölge'de bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliği binası çevresine 4 adet Katyuşa roketi düştü. - BAĞDAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mukteda Sadr Bağdat Irak 3. Sayfa Haberler

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