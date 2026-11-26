Bağcılar Güneşli'de kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı, 2 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bağcılar Güneşli'de kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı; otomobilin kaldırıma çıkması ve yayalara çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Bağcılar Güneşli'de kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı