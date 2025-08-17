Bağcılar'da Uygunsuz Hareketler Yapan Sürücü ve Yolcu Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar'da seyir halinde olan bir araçta uygunsuz hareketlerde bulunan sürücü ve yolcuyu yakaladı. Her iki şahıs hakkında trafik kurallarını ihlal ettikleri için işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bağcılar TEM otoyolunda seyir halindeki araç içerisinde sürücü ve yanındaki yolcunun uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüntüler ile ilgili inceleme başlattı. Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü B.Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan S.A.Z. (19) isimli kadın yakalandı.

Şahıslar hakkında "araç trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde tedbirsiz ve saygısızca araç kullanmak", "78/1-A Emniyet kemeri kullanmamak maddelerinden işlem yapıldı. - İSTANBUL

