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"Polisim seni patates ederim" dedi, paket oldu

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Bağcılar'da kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, iki otomobil sürücüsünden zorla yol istedi. "Emniyet mensubuyum, seni aşağı indirip patates ederim" diyerek sürücüyü tehdit eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki sokak üzerinde 29 Ocak'ta, bir şahıs, tek şerit olan sokakta otomobiliyle seyrederken karşı yönden bir otomobil geldi. Sokakta iki aracın geçiş imkanı olmazken karşıdan gelen otomobilin arkasına bir araç daha yanaştı.

"SENİ PATATES EDERİM"

Aracından inen şahıs, karşı yöndeki iki otomobil sürücüsünden zorla yol istedi. Kendin polis olarak tanıtan şahıs sürücüye kimlik gösterip, "Seni aşağı indirip patates ederim" diyerek tehdit etti. Yaşanan olay saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAHTE POLİS YAKALANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin kullandığı araca ait plakadan kimlik bilgileri tespit edildi. Polis olmadığı da belirlenen T.T. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

Niye yakalandı niye serbest bırakıldı

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Haber YorumlarıBilirkişi:

Yine serbest bırakma cezası.

Yorum Beğen183
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

sahte polis olarak kendini tanıtan şahsı nasıl serbest bırakırsınız anlamıyorum

Yorum Beğen155
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıÇengelköylü:

GEÇENKİ SAHTE BAŞKOMİSER TUTUKLANDI SAHTE POLİS TUTUKLANMIYOR KOMİSER VE MÜDÜR OLDUMU TUTUKLANIYOR

Yorum Beğen112
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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Gerçek polislerin yaptığı davranisi örnek almış sahte polis, yoksa nereden bilecek ki bunu

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Haber YorumlarıKartal Bey:

Kendi patates olmuş

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Haber Yorumlarıcumali sen:

ulke olarak kanun yok tehtıt ediyor serbest bırakılıyor el salvador baskanı lazım bize kanunsuzluk diz boyu

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

ÇAKARLI ARAÇLAR AZALDI ŞİMDİDE SAHTE POLİSLER ÇOĞALDI ADAM KAFASINA GÖRE ŞOFÖR KOLTUĞUNA OMUZUNDA BAŞKOMİSR APOLETLİ YELEKTE ASMIŞ KENDİNE SAHTE KİMLİKTE YAPMIŞ NE YAZIKKİ KİMLİKTEKİ ÜNVAN YERİNE BAŞKOMİSER YAZACAĞI YERE BAŞKOMSER AĞZI ALIŞMIŞ BEN BOŞKOMSRRİM DEMEYE —İ — HARFİNİ YAZMAMIŞ SONU PAKET

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Haber YorumlarıMesut Köksal:

kendi patates ?? çuvalı olmuş...

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

cop göstereydiz

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