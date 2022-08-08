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Bağcılar'da park halinde servis alev alev yandı

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Bağcılar'da park halinde servis alev alev yandı

Bağcılar'da cadde üzerinde park halinde olan servis aracı bir anda alev alıp yandı.

Bağcılar'da cadde üzerinde park halinde olan servis aracı bir anda alev alıp yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken araç adeta küle döndü.

Olay, Bağcılar, Batışehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LAT 332 plakalı servis aracında park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü servis aracı alev alev yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının ardından araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Araç sahibi Fahrettin Karaman, çok üzgün olduğunu belirterek, "Şaşırdım arabamı her gün buraya bırakıp akşam eve gidiyordum, arabayla ilgili daha önce bir sıkıntı yaşamadım elektrik kontağından çıkmış olabileceği söyleniyor. Düşmanım da yok öyle bir durumda değil ben anlamadım bu işi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bağcılar Tragger İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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