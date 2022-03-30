Bağcılar'da kocasının öldürdüğü kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Haberler

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Bağcılar'da kocasının öldürdüğü kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bağcılar'da kocasının öldürdüğü kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Bağcılar'da sokak ortasında komşusunu öldüren şahıs, eve gelerek eşini öldürüp intihar etmişti.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da sokak ortasında komşusunu öldüren şahıs, eve gelerek eşini öldürüp intihar etmişti. Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.

Bağcılar'da dün gece Ramazan Onat isimli şahıs sokak ortasında tartıştığı komşusu Ahmet Kadir Çakır'ı silahla vurarak öldürmüştü. Daha sonra evine gelip eşi Gülşen Onat'ı da silahla öldüren Ramazan Onat intihar etmişti. Adli Tıp Kurumu'na getirilen Gülşen Onat'ın cenazesi otopsinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Ailesi tarafından teslim alınan Onat'ın cenazesi Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde defnedilecek.

Olayın nasıl olduğunu bilmediğini söyleyen Gülşen Onat'ın teyzesi Azime Mustaklı, "Bilmiyoruz ki nasıl olduğunu komşusundan öğrendim gece kalkıp Tekirdağ'dan geldim. Biz geldiğimizde her şey bitmişti eve dahi girmedik. Kendi aralarında sorun olup olmadığını bilmiyoruz acımız çok büyük" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar'da kocasının öldürdüğü kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Bağcılar'da kocasının öldürdüğü kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Bağcılar'da kocasının öldürdüğü kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Bağcılar'da kocasının öldürdüğü kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Bağcılar'da kocasının öldürdüğü kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Bağcılar'da kocasının öldürdüğü kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Bağcılar'da kocasının öldürdüğü kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adli Tıp Kurumu, Ramazan Onat, Bağcılar, İntihar, 3. Sayfa, Haberler

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