Bağcılar'da İş Yerine Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da iş yerine silahla ateş açan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bulunan Sancaktepe Mahallesinde bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayı sonrası harekete geçti. Yapılan çalışmalarda söz konusu iş yerine silahla ateş açan şahısların kimliklerinin C.D., Y.İ.(23), ve Ş.B.(25) oldukları tespit edildi. Şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik önceki gün Bağcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Başakşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda C.D., ve Y.İ., yakalanarak gözaltına alınırken şüpheli Ş.B.,'nin cezaevinde olduğu belirlendi. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli C.D., ve .Y.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL