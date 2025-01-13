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Bağcılar'da dehşete düşüren olay: Eve giren şüpheli 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü

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İstanbul Bağcılar'da kimliği belirsiz bir kişi, girdiği evdeki çocuklara taşla saldırdı. Korkunç olayda, 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 5 yaşındaki kardeşi yaralandı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşanan olay dehşete düşürdü. Kimliği belirsiz bir kişi, girdiği evdeki çocuklara taşla saldırdı.

12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Olay, akşam saat 17.00 sıralarında Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir eve giren kimliği belirsiz şahıs, evde bulunan çocuklara taşla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğu M.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.S.'nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla morga kaldırıldı.

5 YAŞINDAKİ KARDEŞİ YARALANDI

Başından ve gözünden yaralanan 5 yaşındaki kardeşi A.S. ise sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinir krizi geçiren yabancı uyruklu anne G.S. ise ekiplerce aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

Bağcılarda dehşete düşüren olay: Eve giren şüpheli 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü

Bağcılar'da dehşete düşüren olay: Eve giren şüpheli 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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