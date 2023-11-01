Bağcılar'da Dere Kenarında Ölü Bulundu

Bağcılar'da bir vatandaş, derenin demir parmaklıklarına asılı halde bulundu. Polis, konuya ilişkin çalışma başlatırken cenaze otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bağcılar'da bir vatandaş, derenin demir parmaklıklarına asılı halde bulundu. Polis, konuya ilişkin çalışma başlatırken cenaze otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay Bağcılar Fatih Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı'nda bulunan derede saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Servet Karaaslan (51) isimli vatandaş sabaha karşı dere yatağında vatandaşlar tarafından asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda itfaiye ekiplerinin yardımıyla ceset dere yatağından çıkarılarak ceset torbasına konuldu. Cenaze aracının gelmesiyle birlikte otopsi işlemleri yapılmak üzere ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları ise sürüyor. - İSTANBUL