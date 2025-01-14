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Bağcılar'da 12 Yaşındaki Kızın Cinayet Zanlısının Görüntüleri Ortaya Çıktı

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İstanbul Bağcılar'da 12 yaşındaki Meryem Samou'yu öldüren Zekeriya A.'nın cinayet sonrası yolda yürürkenki görüntüleri bulundu. Zanlı, olaydan sonra gözaltına alındı.

Bağcılar'da 12 yaşındaki Suriyeli kızı öldüren katil zanlısının görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 12 yaşındaki Meryem Samou adlı kız çocuğunu öldüren katil zanlısı Zekeriya A.'nın, cinayetten hemen sonra yolda yürürken görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, kan donduran korkunç cinayet, İstanbul'un Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokakta dün akşam saat 17.00 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre elektrik tamiri için girdiği evde 12 yaşındaki Meryem Samou'yu öldürüp, 5 yaşındaki Ahmad S. adlı çocuğu da yaralayan katil zanlısı Zekeriya A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Korkunç cinayet ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir geli yaşandı. Katil zanlısı Zekeriya A.'nın, 12 yaşındaki Meryem'i öldürüp, onun küçük kardeşi Ahmad S.'yi yaralayarak evden çıkan, kısa süre sonra da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine ulaşıldı. Vahşi cinayette 12 yaşındaki kızın hayatını kaybetmesine, 5 yaşındaki kardeşinin yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen Zekeriya A. isimli zanlıya ait elde edilen yeni görüntülerde, failin soğuk kanlı şekilde işlenen cinayetten sonra yolda sakin sakin yürümesi dikkat çekti.

Olay yerinden kaçan katilin, saldırıdan yaralı olarak kurtulan 5 yaşındaki Ahmad S.'nın kolluk kuvvetlerine verdiği isim ve eşkal bilgileri sayesinde yakalandığı öğrenildi.

Bağcılar'da 12 Yaşındaki Kızın Cinayet Zanlısının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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