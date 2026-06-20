Haberler

Sahilde bulunan askeri mühimmat imha edildi

Sahilde bulunan askeri mühimmat imha edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde sahilde bulunan askeri mühimmat, Sahil Güvenlik ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

Samsun'un Bafra ilçesinde sahilde bulunan askeri mühimmat, Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında kontrollü şekilde imha edildi.

Olay, Bafra ilçesi Fener Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde şüpheli bir cisim fark eden vatandaşlar durumu mahalle muhtarına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, cismin bulunduğu alanda güvenlik çemberi oluşturarak vatandaşların bölgeye girişini engelledi. Yapılan incelemelerde şüpheli cismin askeri mühimmat olduğu belirlendi. Bunun üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, gerekli emniyet tedbirlerini aldıktan sonra mühimmatı kontrollü olarak patlatarak imha etti.

Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, imha işleminin tamamlanmasının ardından bölge yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuştu: Akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Meze yaptırmayacağız...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti

Erdoğan "Türkiye tarihinde bir ilk" diyerek duyurdu
Ahmet Çakar'dan olay iddia: Bahis soruşturmasındaki 4 milli futbolcunun isimlerinin baş harflerini verdi

Başları tehlikede: 4 milli futbolcunun isminin baş harflerini verdi
YKS'ye giren genç A Milli Takım'dan şikayetçi

Hayatının en önemli sınavına giren genç, A Milli Takım'dan şikayetçi
Alışveriş merkezine dalan saldırgan önüne geleni bıçakladı: 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı

Elinde bıçakla avm'ye daldı, önüne gelene saldırdı

Kuşadası'nda sahile ölü köpek balığı vurdu

Tatil cennetinde kıyıya vurdu! Üzerinde hiçbir iz yok
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı