Bafra'da yapılan operasyonda 104,21 gram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir araç ve ikamette yapılan aramada 104,21 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İshakli Mahallesi'nde U.A., S.Ş. ve Ş.A. isimli şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramada 3 parça halinde 104,21 gram metamfetamin elde edildi. 3 şahıs hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN