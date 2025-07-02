Bafra'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan O. T. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 283 adet sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde O. T. isimli şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 283 adet sentetik hap, 1 gram sentetik kannabinoid, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli O. T., çıkarıldığı Bafra Adliyesi'nde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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