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Bafra'da traktör devrildi: 1 ölü

Bafra'da traktör devrildi: 1 ölü
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Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü Nuri Seven (45) hayatını kaybetti. Kaza, Göltepe Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle meydana geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Bafra ilçesine bağlı Göltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nuri Seven (45) idaresindeki 55 ACC 467 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada devrilen traktörün altında kalan Seven ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nuri Seven'in hayatını kaybettiği belirlendi. Seven'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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