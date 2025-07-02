Bafra'da Trafik Kazası: İki Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

Bafra'da Trafik Kazası: İki Kişi Yaralanmadan Kurtuldu
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Gökhan K.'nın manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki kişi burnu bile kanamadan kurtuldu. Olay yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu üzerinde, Çetinkaya mevkisinde gerçekleşti. Samsun istikametine seyir halinde olan Gökhan K. yönetimindeki 34 GMB 921 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından olay yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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