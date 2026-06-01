Bafra'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun Sinop karayolu Gökçeboğaz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun K. idaresindeki 55 TB 932 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Harun K. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

