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Bafra'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin tıra çarpmasının ardından su tankına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin su tankına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yoldan ana yola çıkış yapan Turhan Hız idaresindeki 55 JV 197 plakalı otomobil, önündeki aracı solladığı esnada Sinop istikametine seyir halinde olan Mustafa Köseoğlu yönetimindeki 37 BF 142 tırın sağ tekerine çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önünde seyir halinde olan Bülent Kurt'un kullandığı 55 HA 354 hafif ticari araca çarptıktan sonra yoldan çıkıp boş arazide bulunan su tankına çarparak durdu. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Halime Hız (31) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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