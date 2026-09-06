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Bafra'da Elektrikçi Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

Bafra'da Elektrikçi Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir elektrikçi, organize sanayi bölgesinde iş makinesiyle çalışırken elektrik akımına kapıldı. 40 yaşındaki iki çocuk babası, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti.

Olay, Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir elektrikçide çalışan 2 çocuk babası Selçuk Koyu (40), iddiaya göre iş makinesiyle çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Koyu, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koyu, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Koyu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Samsun'a gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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