Bacağı kırılan kedi, hastanenin acil servisine geldi
Bursa İnegöl'de bir aracın çarpması sonucu bacağı kırılan bir kedi, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giderek yardım bekledi. Hastane koridorunda bekleyen kediyi fark eden sağlık personeli, durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ekipler, yaralı kediyi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Kedinin hastaneye gelişi ve bekleyişi kamera kayıtlarına yansıdı.
Bursa İnegöl'de, bir aracın çarptığı bacağı kırık kedi, hastanenin acil servisine giderek yardım bekledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aracın çarptığı tahmin edilen sol arka bacağı kırık kedi, aksayarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne geldi.
KORİDORDA BEKLEDİ
Hastane kapısında dolaşan ve koridorda bekleyen kediyi gören sağlık personeli, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi.
Gelen ekipler, kediyi tedavisi için, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.
KAMERAYA YANSIDI
Kedinin hastane kapısıyla, koridorda beklediği anlar kameraya yansıdı.