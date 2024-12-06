Üye Girişi
Haberler
Dünya bunu konuşuyor! 'Rusya desteğini kaybeden Beşar Esad Suriye'den kaçtı' iddiası

Rusya'nın desteğini kaybeden 'Beşar Esad Suriye'den kaçtı' iddiası

 Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

 Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Bacağı kırılan kedi, hastanenin acil servisine geldi

Bacağı kırılan kedi, hastanenin acil servisine geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İnegöl'de bir aracın çarpması sonucu bacağı kırılan bir kedi, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giderek yardım bekledi. Hastane koridorunda bekleyen kediyi fark eden sağlık personeli, durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ekipler, yaralı kediyi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Kedinin hastaneye gelişi ve bekleyişi kamera kayıtlarına yansıdı.

Bursa İnegöl'de, bir aracın çarptığı bacağı kırık kedi, hastanenin acil servisine giderek yardım bekledi.

Bacağı kırılan kedi, hastanenin acil servisine geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aracın çarptığı tahmin edilen sol arka bacağı kırık kedi, aksayarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne geldi.

Bacağı kırılan kedi, hastanenin acil servisine geldi

KORİDORDA BEKLEDİ

Hastane kapısında dolaşan ve koridorda bekleyen kediyi gören sağlık personeli, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi.

Gelen ekipler, kediyi tedavisi için, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.

KAMERAYA YANSIDI

Kedinin hastane kapısıyla, koridorda beklediği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
img

Salih Müslim'den Suriye'yi adım adım ele geçiren örgüte çağrı
img

Rusya'nın desteğini kaybeden 'Beşar Esad Suriye'den kaçtı' iddiası
img

Verdiği örnek istifa bile getirebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2022-2023 sezonunda Türkiye'de tiyatro seyirci sayısı bir önceki sezona oranla nasıl değişmiştir? Emekli maaş zammı enflasyon farkı 2025 Hangisi, 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti banknotlannin arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş ... Türkiye'de en çok hangi balık avlanıyor? TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye'de 273.915 ton ile en çok hangi balık avlanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Meryem Boz nerede, neden kadroda yok (Bahçelievler Belediyespor)? Atalanta Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atalanta Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Suriye Muhalifler kim? Muhalifleri kim destekliyor? Fenerbahçe ve Kasımpaşa Türkiye Kupası'na neden katılmıyor? PSV Twente CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSV Twente maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Parma CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Parma maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.