Babasıyla Tartışan Adam, Tüfekle Cinayet İşledi

Çorum'da tartıştığı babasını tüfekle öldüren 37 yaşındaki M.Y., Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yakalandı. Olay sonrasında polis, zanlıyı kısa sürede gözaltına aldı.

Çorum'da tartıştığı babasını tüfekle öldüren zanlı, olayın ardından kaçtığı Kırıkkale'nin Delice ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Kamışlı Evler 5. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Yılmaz (59) ile oğlu M.Y. (37) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., yanında bulunan tüfekle babasına ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan M.Y., polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'nde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
