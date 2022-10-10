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Bu nasıl vicdan? Babasını yolun ortasında yumruklayıp arkasına bakmadan gitti

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da yolda yürürken tartıştığı babasını darbeden evlat, arkasına bakmadan gitti. Yerden kalkamayan baba hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan oğlunun yakalanması için polis çalışma başlattı.

Merkez Osmangazi İlçesine bağlı Kemerçeşme Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre; Barış Ç. babası Remzi Ç. ile eve doğru giderken bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya girdi.

YUMRUKLARLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen Barış Ç., babasına yumrukla saldırmaya başladı. Yumrukların hedefi olan baba yüzüne aldığı darbelerden sonra yerden kalkamadı. Araya giren çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Babasını yolun ortasında darp edip arkasına bakmadan gitti

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Oğlu Barış Ç. ise arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Yerde kalan babaya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık görevlileri, babayı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, hastaneye kaldırılan baba Remzi Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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