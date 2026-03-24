Babasını boğarak öldürdü: 500 kilometre kaçtı, terminalde yakalandı

Konya'da babasını boğarak öldüren 2 çocuk babası Mehmet Akif T. (39), olayın ardından yaklaşık 500 kilometre kaçarak Bursa'ya gitti. Zanlı, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAYRAM GÜNÜ TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ

Olay, Ramazan Bayramı'nda Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Denizciler Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Eşiyle ayrılık aşamasında olduğu öğrenilen Mehmet Akif T., üçüncü katta yalnız yaşayan babası Tahsin Tosun'un (59) yanına taşındı.

Bayramın 3'üncü günü baba ile oğul arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek cinayetle sonuçlandı.

CENAZEYLE AYNI EVDE KALDI

Tartışmanın ardından babasını boğarak öldüren zanlının, bir gün boyunca aynı evde kaldığı öğrenildi. Daha sonra kız kardeşini arayan şüpheli, "Babamı öldürdüm" dedikten sonra telefonu kapatarak evden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Tahsin Tosun'u hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenirken, yapılan incelemede boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

TERMİNALDE KISKIVRAK YAKALANDI

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Konya polisi, zanlının Bursa'ya kaçtığını belirledi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile "gece kartalları" olarak bilinen bekçilerin ortak operasyonuyla zanlı, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı. Yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözaltına alınan şüpheli, Konya'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı