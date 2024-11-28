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Babasına kin beslediği genç kıza tecavüz edip domuzlara yem etti

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Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde 17 yaşındaki Milena Shevelyova, babasına kin besleyen 41 yaşındaki çiftlik işçisi Igor Zaika tarafından saldırıya uğradı. Zaika, genç kızı bayıltıp tecavüz ettikten sonra domuzların saldırısına maruz bıraktı. Olayın ardından genç kız, kan kaybından hayatını kaybetti. Zaika, özel vahşet içeren cinayet ve reşit olmayan kıza cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanıyor.

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde meydana gelen korkunç olayda, 17 yaşındaki Milena Shevelyova, babasına kin besleyen çiftlik işçisi tarafından saldırıya uğradı ve henüz hayattayken domuzlara yem edildi.

41 yaşındaki Igor Zaika, patronunun kızını vahşice dövdüğünü itiraf etti. Ancak soruşturma derinleştikçe, genç kıza bayılana kadar şiddet uyguladıktan sonra tecavüz ettiği ve domuzların saldırısına maruz bıraktığı ortaya çıktı.

Olay, Milena'nın evde yalnız olduğu ve domuzları beslediği sırada meydana geldi. Başlangıçta genç kızın sadece saldırgan domuzlar tarafından öldürüldüğü düşünülüyordu. Ancak soruşturma, Zaika'nın Milena'yı bayıltıp tecavüz ettikten sonra domuzların saldırısına maruz bıraktığını ortaya çıkardı.

Şüpheli sorgusunda, "İçeri girdim ve müdürün kızı oradaydı... kavga ettik" dedi. Alkollü olduğu belirtilen saldırgan, genç kızı sopalarla ve yumruklarla dövdükten sonra telefonunu alıp kaçtı.

Milena'nın cevap vermemesi üzerine endişelenen ailesi, kız arkadaşı Vladimir Bedny'den kontrol etmesini istedi. 18 yaşındaki genç, domuz ahırında korkunç manzarayla karşılaştı ve yardım çağırdı. Ancak genç kız kan kaybından hayatını kaybetmişti.

Köy sakinleri, Milena'yı "yardımsever ve merhametli" biri olarak tanımlıyor. Çiftin bu travmadan sonra işlerine dönemeyeceği belirtiliyor.

Zaika, özel vahşet içeren cinayet ve reşit olmayan kıza cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanıyor. Ayrıca daha önce kardeşini bıçakladığı için sabıkası olduğu öğrenildi.

Babasına kin beslediği genç kıza tecavüz edip domuzlara yem etti

Babasına kin beslediği genç kıza tecavüz edip domuzlara yem etti

Babasına kin beslediği genç kıza tecavüz edip domuzlara yem etti

Babasına kin beslediği genç kıza tecavüz edip domuzlara yem etti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKenan Aslan:

Ruslar da güzel arkadaş

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme48
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