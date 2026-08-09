Babaeski'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde motosikletin kontrolden çıkarak yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Babaeski Devlet Hastanesi yakınlarında, D-100 Karayolu üzerindeki hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 RB 1533 plakalı seyir halindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı