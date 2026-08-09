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Babaeski'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Babaeski'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde D-100 karayolu üzerindeki hastane kavşağında motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü A.E. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde motosikletin kontrolden çıkarak yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Babaeski Devlet Hastanesi yakınlarında, D-100 Karayolu üzerindeki hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 RB 1533 plakalı seyir halindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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