Babaeski’de kazada hayatını kaybeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Çağlar Özay, Mutlu Köyünde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul sıralarında yerini almaya hazırlanan ancak geçirdiği trafik kazası hayatını kaybeden Çağlar Özay için Mutlu köyünde cenaze töreni düzenlendi. Çağlar'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Mutlu köyündeki okul binasının önüne getirildi. Burada ailesi, yakınları, köy sakinleri ve vatandaşların katılımıyla cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını Babaeski İlçe Müftüsü Abdullah Uygun kıldırdı.

Henüz 7 yaşında hayata veda eden Çağlar'ın, eğitim öğretim yılının başladığı günlerde son yolculuğuna uğurlanması köyde büyük üzüntüye neden oldu. Kılınan cenaze namazının ardından Çağlar Özay'ın cenazesi dualar eşliğinde Mutlu Köyü Mezarlığı'na götürüldü. Çağlar, burada ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı