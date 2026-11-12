Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Babaeski'de FETÖ şüphelilerinin yurt dışına kaçışı engellendi, 4 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Babaeski'de FETÖ şüphelilerinin yurt dışına kaçışı engellendi, 4 kişi tutuklandı Haber Videosunu İzle
Babaeski'de FETÖ şüphelilerinin yurt dışına kaçışı engellendi, 4 kişi tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Babaeski'de yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 4 FETÖ/PDY şüphelisi ile onlara yardım ettiği değerlendirilen sürücü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü ve sürücü tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 4 FETÖ/PDY şüphelisi ile bu kişilere yardım ettiği değerlendirilen araç sürücüsü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü ile araç sürücüsü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli ve Babaeski Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde emniyet birimlerince ortak çalışma yürütüldü. İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışması kapsamında Babaeski ilçe sınırları içerisinde şüpheli bir araç durduruldu.

Yurt dışında kaçma girişiminde bulunduğu tespit edilen araçta, haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adli süreçleri Bölge Adliye Mahkemesinde devam eden 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin, meslekten ihraç edilmiş pilot üsteğmen ve teğmen rütbelerindeki 2 kişi, bir astsubay ve bir polis memuru olduğu bildirildi.

Şüphelilere yardım ettiği ve organizatörlük yaptığı değerlendirilen araç sürücüsü sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü de tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
Cevad Prekazi'nin naaşı, Galatasaray ve Partizan formalarıyla defnedildi

Efsane ismin naaşı, vasiyetinde söylediği şekilde defnedildi
Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den

21 yaşındaki yıldızı istiyor, ama bir sorun var

Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba65

Bakan Tekin'in elini havada bırakan DEM Partili vekile yanıtı bomba
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli ile görüştü! Gündem 'izleme komisyonu'

Kurtulmuş, MHP Lideriyle görüştü! Gündem "izleme komisyonu"
Deniz Seki, 'Doyamadım' şarkısını kime yazdığını açıkladı

'Doyamadım' bir aşk şarkısı değilmiş: Kime yazdığını açıkladı
Emine Erdoğan: Sıfır atık anlayışını yaşam kültürümüzün parçası haline getirmeliyiz

Emine Erdoğan'dan dünyaya çağrı! Liderlere mesajı dikkat çekti
72 yaşındaki iş insanı evinde ölü bulundu

İş dünyasını sarsan ölüm! Villasında ölü bulundu
MSB'den Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddiasına yanıt

MSB’den Somali’ye 15 bin asker gönderileceği iddiasına yanıt
Borsada sert çöküş! Gözler milyarlık alım yapan Cahit Balyen'de, SPK'ya da çağrı yaptılar18

95 liradan 10 liraya düştü! Gözler milyarlık alım yapan iş insanında
Zorlu Holding'in yeni patronu belli oldu: Olgun Zorlu koltuğa oturdu

Koltuğa oturdu: Zorlu Holding'in yeni patronu belli oldu