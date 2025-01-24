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Babaeski'de 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' Kampanyası Tanıtıldı

Babaeski'de 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' Kampanyası Tanıtıldı
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyası tanıtıldı. Sürücüler, ambulansların öncelikli geçiş hakları hakkında bilgilendirildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde sürücülere "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" sloganıyla düzenlenen kampanya tanıtıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" kampanyası, Babaeski'de de İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi.

Polis uygulama noktasında düzenlenen etkinlikte, ambulansların trafikte öncelikli geçiş hakkının sağlanması için sürücüler bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan bilgilendirmede, sürücülere fermuar sisteminin önemi anlatıldı ve trafiğin daha güvenli hale gelmesi için ambulans geçişlerine öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, etkinlikte katılımcılara broşürler dağıtılarak sistemin nasıl işlemesi gerektiği ve uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler verildi.

Fermuar sistemi, trafik yoğunluğunun yüksek olduğu anlarda ambulansların hızlı bir şekilde geçiş yapabilmesini sağlayan bir yöntem olarak, sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasına katkı sağlıyor. Bu tür etkinliklerin, trafik güvenliğini artırmak ve acil sağlık hizmetlerine hız kazandırmak amacıyla devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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