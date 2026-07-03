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Babaeski'de çıkan yangında yaklaşık 600 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

Babaeski'de çıkan yangında yaklaşık 600 dönüm buğday ekili alan zarar gördü
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Müsellim köyünde çıkan yangında yaklaşık 600 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, itfaiye, AFAD, jandarma ve köylülerin ortak çalışmasıyla söndürüldü.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Müsellim köyünde çıkan yangında yaklaşık 600 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Müsellim köyünde henüz belirlenemeyen nedenle buğday tarlasında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin yanı sıra köylüler de traktörlerine bağlı su tankerleriyle müdahale ederek destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 600 dönüm buğday ekili alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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