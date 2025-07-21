Babaanne ve 2 torununu, kardeşini dövdükleri için bıçaklamış

Babaanne ve 2 torununu, kardeşini dövdükleri için bıçaklamış
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Zonguldak'ta, Erdeniz K. isimli şahıs, düğünden dönen akrabaları Halil Can ve Emirkan kardeşler ile babaanneleri Nazmiye Köroğlu'nu bıçaklayarak öldürdü. Olayın sebebinin, bir ay önce Erdeniz K.'nin kardeşi E.K.'nin, Halil Can Köroğlu'nun eşine baktığı iddiasıyla çıkan kavga olduğu belirtildi. Olay sonrası Erdeniz K., jandarma tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ta, Erdeniz K.'nin, akrabaları Halil Can (24) ve Emirkan (18) kardeşler ile babaanneleri Nazmiye Köroğlu'nu (75) düğünden dönerken bıçaklayıp öldürdüğü olaya ilişkin husumetin nedeni ortaya çıktı. Bir ay önce Erdeniz K.'nin kardeşi E.K.'nin, Halil Can Köroğlu'nun eşine baktığı iddiasıyla taraflar arasında çıkan kavganın husumete neden olduğu öne sürüldü.

Olay, gece saatlerinde Merkez ilçeye bağlı Köroğlu köyünde meydana geldi. Köydeki düğünden evlerine giden Halil Can ve kardeşi Emirkan Köroğlu ile babaanneleri Nazmiye Köroğlu, husumetlileri Erdeniz K. ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıkınca, Erdeniz K. bıçakla 2 kardeşe saldırıp yaraladı. O sırada torunları için araya girmeye çalışan babaanneleri Nazmiye Köroğlu da bıçakla yaralandı. Olayı gören yakınları, yaralıları özel araçla hastaneye götürürken; sağlık ve jandarma ekiplerine de haber verildi. Yaralılar, yolda karşılaştıkları ambulanslarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Babaanne ve 2 torunu, kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, köydeki çalışmayla şüpheli Erdeniz K.'yi gözaltına alırken, polis ekipleri de hastane içi ve dışında güvenlik önlemi aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Taraflar arasındaki husumetin, 19 Haziran'da yapılan düğünle evlenen Halil Can Köroğlu'nun, kardeşi Emirkan Köroğlu ile olaydan yaklaşık 1 ay önce 'eşine baktığı' gerekçesiyle Erdeniz K.'nin kardeşi E.K.'yi köy kahvesinin önünde darbettiği ortaya çıktı. Olay günü husumetlileriyle karşılaştığını söyleyen Erdeniz K., jandarma ifadesinde kendisine küfredip saldırdıklarını, o sebeple bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Sabah saatlerinde Erdeniz K., polis ve jandarmanın güvenlik önlemleri eşliğinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Gazetecilerin, 'Siz mi öldürdünüz, neden öldürdünüz' sorularına Erdeniz K. 'Çekeceksiniz' diyerek cevap verdi. Erdeniz K.'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor. (

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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