Baba, Tartıştığı Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Recep Bayram (65), tartıştığı oğlu Ersin Bayram'ı (41) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde meydana geldi. Recep Bayram ile oğlu Ersin Bayram arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Recep Bayram, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlu Ersin Bayram'ı bıçakladı. Evdeki diğer aile üyelerinin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Bayram, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Recep Bayram'ın sorgusu sürüyor.