Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin görülen ilk duruşmada baba Arif Güran tanık sıfatıyla ifade verdi. Narin'in en son 18.30 sıralarında görüldüğünü söyleyen Arif Güran, mahkeme heyetine seslenerek, "Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir." dedi. Mahkeme başkanı da söz konusu kamerayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na soracaklarını söyledi.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın ilk duruşmasında sanıkların ardından tanıkların ifadesine geçildi. Baba Arif Güran, mahkeme heyetine verdiği ifadede ilginç bir çıkışta bulundu.
BABA ARİF GÜRAN'DAN KAMERA ÇIKIŞI
Evini gören net bir kamera olduğunu, buna bakılmasını isteyen baba Arif Güran, "Defalarca söyledim benim kızım tepeye çıkmamış. 'Senin abin 18.30'da köyden süratle geçti kızını götürmüş olabilir' dediler. Delil istedim, yaklaşık 6 akşam jandarmada durdum herhangi bir zorluk görmedim. İlk gün de söyledim. Komutanım 'Kamera benim evimi net görüyor' dedim." ifadelerini kullandı.
Mahkeme başkanı ile Arif Güran arasında şu konuşma yaşandı:
- Mahkeme Başkanı: Devletin sizin bu ısrarla söylediğiniz kameraya bakmadığını mı söylüyorsunuz
- Arif Güran: Bizim bakmaya yetkimiz yok dediler.
- Mahkeme Başkanı: Belki de bakmışlardır.
"KAMERAYA BAKSINLAR, BELKİ NEVZAT SUÇSUZDUR"
- Arif Güran: Güneş vuruyor diyorlar Kızımın en son görüldüğü saatler o kamera 18.30 sıralarını gösteriyor.
- Mahkeme Başkanı: Oraya drone getirmeyi akıl eden devlet o Dara-2 kamerasını mı akıl edemeyecek?
- Arif Güran: Sizden rica ediyorum ortaya çıksın Belki Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Saat kaç olursa olsun o kameralara baksınlar.
- Mahkeme Başkanı: Söz konusu kamerayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na soracağız