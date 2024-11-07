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Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin görülen ilk duruşmada baba Arif Güran tanık sıfatıyla ifade verdi. Narin'in en son 18.30 sıralarında görüldüğünü söyleyen Arif Güran, mahkeme heyetine seslenerek, "Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir." dedi. Mahkeme başkanı da söz konusu kamerayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na soracaklarını söyledi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın ilk duruşmasında sanıkların ardından tanıkların ifadesine geçildi. Baba Arif Güran, mahkeme heyetine verdiği ifadede ilginç bir çıkışta bulundu.

BABA ARİF GÜRAN'DAN KAMERA ÇIKIŞI

Evini gören net bir kamera olduğunu, buna bakılmasını isteyen baba Arif Güran, "Defalarca söyledim benim kızım tepeye çıkmamış. 'Senin abin 18.30'da köyden süratle geçti kızını götürmüş olabilir' dediler. Delil istedim, yaklaşık 6 akşam jandarmada durdum herhangi bir zorluk görmedim. İlk gün de söyledim. Komutanım 'Kamera benim evimi net görüyor' dedim." ifadelerini kullandı.

Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir

Mahkeme başkanı ile Arif Güran arasında şu konuşma yaşandı:

  • Mahkeme Başkanı: Devletin sizin bu ısrarla söylediğiniz kameraya bakmadığını mı söylüyorsunuz
  • Arif Güran: Bizim bakmaya yetkimiz yok dediler.
  • Mahkeme Başkanı: Belki de bakmışlardır.

"KAMERAYA BAKSINLAR, BELKİ NEVZAT SUÇSUZDUR"

  • Arif Güran: Güneş vuruyor diyorlar Kızımın en son görüldüğü saatler o kamera 18.30 sıralarını gösteriyor.
  • Mahkeme Başkanı: Oraya drone getirmeyi akıl eden devlet o Dara-2 kamerasını mı akıl edemeyecek?

Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir

  • Arif Güran: Sizden rica ediyorum ortaya çıksın Belki Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Saat kaç olursa olsun o kameralara baksınlar.
  • Mahkeme Başkanı: Söz konusu kamerayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na soracağız
Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıFkk:

Senin evini net gören kamera var ve hala bakılmadı nasıl bir iş bu?

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Haber Yorumlarıİbrahim Kızılaslan:

kafan mı güzel Nevzat çuvala koyup dere kenarına ben attım diyo Sen hala Nevzat suçsuz olabilir diyosun

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Haber YorumlarıSer_hat:

Halla halllah...

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Haber YorumlarıJokerAllame:

sende suclusun kusura bakma samimi değilsin

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Kamera orayı net görüyor ve bakılmamışsa oradaki tüm görevliler başta iddianameyi hazırlayan savcı başta olmak üzere tüm sorumlular tutıklanmalıdır! Arif'in iddia ettiği gibiyse her şey hemen ortaya çıkar. Nitekim aylardır tüm Türkiye halkı perişan oldu bu olay yüzünden.

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Haber YorumlarıKadir Han:

beli dir kameraya gerek yok senin eşin herşeyi biliyor zaten

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