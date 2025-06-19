Baba 4 Aylık Bebeğini Rehin Aldı, Polisin Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

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Baba 4 Aylık Bebeğini Rehin Aldı, Polisin Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı
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Tekirdağ Çorlu'da bir baba, 4 aylık bebeğini rehin alarak balkona bal kabağı fırlatırken, polis ekipleri operasyon düzenleyerek bebeği kurtardı. Saldırgan baba gözaltına alındı.

4 aylık bebeği rehin aldı, 'yaklaşmayın' diyerek balkondan bal kabağını fırlattı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da babası tarafından rehin alınan 4 aylık bebek, polisin yaptığı operasyon sonrası kurtarıldı.

Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Sarp Sokak'ta hareketli dakikalar yaşandı. Tartıştığı eşini zor kullanarak ikamet dışarısına çıkardığı öne sürülen T.T. isimli şahıs, 4 aylık bebeğini evde rehin tuttu. Yardım çığlıkları üzerine olay yerine Devriye Ekipler ve Aile İçi Büro Amirliği ekibi sevk edildi.

Bal kabağını balkondan aşağı attı

Polis ekiplerinin bilgisi üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Gözü dönen baba, 'yaklaşmayın' diye tehditler savurarak, eline geçirdiği bal kabağını balkon camından aşağı fırlattı. Şahsın, polis ekiplerinin uyarılarına kulak asmayıp bebeği rehin tutmaya devam etmesi üzerine, ikamete operasyon için hazırlık yapıldı.

Bir saat sonra kurtarıldı

Yaklaşık 1 saat sonra İtfaiye ekiplerinin yardımıyla balkona merdiven uzatılırken, diğer taraftan da ikamet kapısı zor kullanmak suretiyle içeri girilmesi sağlandı. Polis ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonrası bebek annesine teslim edilirken, saldırgan baba da gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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