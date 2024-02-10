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AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına yönelik düzenlenen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

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AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernek ziyareti sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından düzenlenen silahlı saldırının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernek ziyareti sırasında, beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

SALDIRI ÖNCESİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayda 32 yaşındaki Ebru G.D. isimli kadın ağır yaralanırken, saldırganlar ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma sürerken şüphelilerin saldırı öncesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, plakasız bir aracın birkaç sokak yukarıda beklediği görüldü. Görüntülere aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı ve şüpheli şahsın eline uzun namlulu silahı aldığı anlar da yansıdı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kanarya Mahallesi Küçükçekmece Aziz Yeniay Saldırı Güvenlik Soruşturma 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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