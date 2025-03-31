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Azerbaycan'dan Ermenistan'a Tepki: Provokasyonlar Devam Ediyor

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Bazarçay yerleşim bölgesinden Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını ve provokasyonlarına devam ettiğini bildirdi. Bakanlık, Ermenistan'ın hedef aldığı Azerbaycan mevzileri ile ilgili yanlış bilgilendirmeler yapıldığını da belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Karakilse ilinin Bazarçay yerleşim bölgesindeki mevzilerinden Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Ermenistan askerleri, Azerbaycan'a yönelik provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 11.10 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin Karakilse ilinin Bazarçay yerleşim bölgesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

Azerbaycan'dan provokasyonlara tepki

Açıklamada Ermenistan'ın son günlerde Azerbaycan mevzilerini hedef aldığı, insansız hava araçlarıyla (İHA) keşif uçuşları yapmaya çalıştığı ve bu provokasyonları örtbas etmek amacıyla yanlış bilgiler yaydığı aktarıldı. Bakanlık ayrıca, Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'ın Hanazah yerleşim bölgesine ateş açtığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve bu tür dezenformasyonlarla uluslararası kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını bildirdi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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