Haberler

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi: "İran bağlantılı terör ve sabotaj eylemleri engellendi, 7 kişi tutuklandı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı kişilerin ülke genelinde gerçekleştirmeyi planladığı terör ve sabotaj eylemlerini engelledi. 7 kişi tutuklandı ve patlayıcı maddeler ele geçirildi.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX), "İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) bağlantılı kişiler tarafınca Azerbaycan'da gerçekleştirilmesi planlanan terör ve sabotaj eylemlerinin engellendiğini ve olayla ilgili 7 kişinin tutuklandığını" açıkladı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX), "DMO bağlantılı unsurların Azerbaycan'da terör ve sabotaj eylemleri hazırlığında bulunduğunun tespit edildiğini" açıkladı. DTX, yürütülen kapsamlı karşı istihbarat operasyonları doğrultusunda bu faaliyetlerin engellendiği bildirdi. Açıklamada, "toplumda panik oluşturmak ve Azerbaycan'ın uluslararası itibarına zarar vermek amacıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, İsrail'in Azerbaycan Büyükelçiliği, Dağ Yahudileri Dini Topluluğu liderlerinden bir kişi ve Aşkenazi Sinagogu'nun hedef olarak seçildiği" belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında İran vatandaşları Rustamzada Behnam Sahibali ve Zandkian Yaser Rahim'in, Azerbaycan vatandaşı Guliyev Tarhan ile suç bağlantısı kurarak ülke topraklarına patlayıcı düzeneklerin sokulmasını organize ettiği tespit edildi. Başkent Bakü'deki Sebail ilçesine bağlı Şıhov kasabası yakınlarında yer alan bir konteynerden 7 kilogram 730 gram "C-4" tipi patlayıcı madde ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca DMO ile bağlantılı kişilerin talimatı doğrultusunda ülkeye iki adet daha C-4 tipi uzaktan kumandalı patlayıcı düzenek sokulduğu ve farklı yerlere gizlendiği belirlendi. Bakü'deki Karadağ ilçesi sınırlarında bin 280 gram ağırlığında, etki yarıçapı yaklaşık 250-300 metre olan bir başka patlayıcı düzenek daha tespit edildiği belirtildi.

Kamu görevlisine suikast planı hazırlığı ortaya çıkarıldı

İncelemeler sırasında DMO tarafından Azerbaycan'da bir kamu görevlisine yönelik suikast planı hazırlandığının ortaya çıkarıldığı belirtildi. Bu amaçla bazı kişilere hedeflenen kişinin, iş yerinin fotoğraf ve video görüntülerinin çekilmesi ile silah ve araç temin edilmesi yönünde talimat verildiği bildirildi. DTX tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda terör planlarının engellendiği kaydedildi.

Olayla ilgili 7 kişi tutuklandı

Azerbaycan vatandaşları Quliyev Tarhan, Ağayev Nicat, Abdullayev Asad ve Rüstemov Reşad ilgili maddeler kapsamında suçlu bulunarak 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Şabanova Nermine ve İsmiyev Naib, kamu görevlisine yönelik suikast hazırlığı suçlamasıyla, Ahmedov Elvin ise yasa dışı silah ve patlayıcı madde bulundurma suçundan ceza sorumluluğuna tabi tutuldu ve haklarında tutuklama kararı verildi.

Dört İran vatandaşı hakkında uluslararası arama kararı

Soruşturma kapsamında terör planlarının organizasyonunda DMO İstihbarat Teşkilatı yetkilisi Ali Asghar Bordbar Sheramini'nin de yer aldığı belirlendi. İran vatandaşları Zandkian Yaser Rahim, Rustamzada Behnam Sahibali, Azarundbileh Hosein Savar Saber ve Sheikhzadeh Sajjad Moghadam Sati Sofi Evad hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldı.

DTX, yabancı istihbarat servislerinin Azerbaycan'da planladığı terör ve sabotaj faaliyetlerine yönelik operasyonel ve soruşturma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama

İran'da vahşet ne kadar sürecek! Eylül demişti, yeni tarih verdi
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı

Fahrettin Altun, büyükelçi oldu
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık

İran, piyasaları alt üst edecek kararından sınırlı geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil

İran'dan Trump çıldırtacak sözler! Epstein detayı dikkat çekti
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Bir jest de İspanya'dan geldi

Bir jest de İspanya'dan! Ekrandaki Türkçe yazı güldürdü
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!