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Ayvalık'ta Yasadışı Geçiş Girişimi: 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık'ta Yasadışı Geçiş Girişimi: 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 10 çocuk ve 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na yasadışı yollardan geçmek isteyen 10 çocuk 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 10'u çocuk 24 düzensiz göçmen Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na yasadışı yollarla geçmek isterken yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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