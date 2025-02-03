Ayvalık'ta Yangın: Sanat Galerisi ve Tiyatro Kullanılamaz Hale Geldi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabaha karşı meydana gelen yangında El Sanatları-Sanat Galerisi ve tiyatro olarak kullanılan 2 katlı yarı ahşap bina nedeni bilinmeyen nedenle yandı. Yangında, El Sanatları-Sanat Galerisi ve tiyatro binası kullanılamaz hale geldi.

Olay sabaha karşı Ayvalık ilçesi Fevzipaşa Mahallesinde çıkan yangına Ayvalık Grup Amirliği 7 araç 25 personel ile müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangın alanına dar sokaklar ve park eden araçlara rağmen kısa sürede müdahale etti.

Yangın El Sanatları-Sanat Galerisi ve tiyatro olarak kullanılan 2 katlı yarı ahşap binada başlamış olup sonrasında bitişik nizamda bulunan Tiyatro Salonu, Bar ve metruk binaya sıçradı. Yangında sanat galerisi ve tiyatro salonu tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi. Yangında bar olarak kullanılan mekan ile yan tarafta bulunan metruk bina kısmi olarak zarar gördü. - BALIKESİR