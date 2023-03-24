Ayvalık'ta sinyalizasyon arızası kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

Ayvalık'ta sinyalizasyon arızası kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; kazanın Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık'ın Yeni Garaj kavşağında Karayollarına ait sinyalizasyon sisteminin arızalı olması nedeniyle, Ayvalık'ın Mutluköy mevkiinden yola çıkan Mehmet Necmittin Gökçen yönetimindeki 10 BAN 79 plakalı otomobille, E.T. yönetimindeki 10 YM 119 plakalı bir kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, yol ortasındaki refüjü aşarak, karşı şeritte bulunan Mehmetcan Sever yönetimindeki 10 AIM 051 bir panelvana da çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Necmittin Gökçen olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan oğlu Hasan Gökçen ise ağır yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Yardım Ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada ağır yaralanan Hasan Gökçen'in Edremit'te özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.