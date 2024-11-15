Ayvalık'ta Sağanak Yağış Yolları Göle Döndürdü
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sahilkent Mahallesi'nde yollar suyla doldu.
Ayvalık'ta sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.
Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış, Ayvalık'ta etkisini gösterdi. Sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle, Sahilkent Mahallesi'nde ise yollar adeta göle döndü.